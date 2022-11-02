Анна Щербакова: после сезона поставила себе цель пробовать всё новое

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, видит ли себя в роли телеведущей после окончания через несколько лет спортивной карьеры.

В новом сезоне Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным дебютирует в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Честно говоря, пока я вообще не могу загадывать. Мне очень сложно сказать, что будет через несколько лет, всё очень стремительно меняется. После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать всё новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше. Сейчас закончится проект, и это, я думаю, будет для меня колоссальный опыт. Потому что сразу попасть в такое большое шоу – огромное испытание и удача. Тебя сразу внедрили с головой в такое масштабное дело, где ты сразу очень многому учишься. И даже если я потом буду развиваться в другой сфере, это всё равно будет для меня огромный плюс, эта работа в любом случае положительно на мне скажется. Поэтому я с радостью это пробую, а дальше посмотрим, насколько у меня будет получаться, насколько мне будет интересно в эту сторону двигаться.



Предполагаю ли, что будет со мной через 5–10 лет? Нет, у меня всё спланировано на пару месяцев вперёд. Я знаю, что я делаю сейчас, и обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю, живу не совсем сегодняшним днём, но ближайшим будущим, скажем так. Пока много предложений, и я не вижу смысла от них отказываться, потому что мне это и правда интересно», — приводит слова Щербаковой «Комсомольская правда».

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