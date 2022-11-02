«Не разделяю мнения, что это кризис». Фигурист Алёшин — о ситуации в танцах на льду

Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин высказался о современной ситуации в танцах на льду.

Алёшин выступал в дуэте с Анастасией Скопцовой. Пара завершила карьеру в 2022 году. После этого Алёшин стал вторым тренером в группе Елены Соколовой (танцы на льду) и тренером по скольжению в группе Алексея Мишина.

«Не разделяю мнения, что это кризис. После олимпийского сезона всегда много пар уходило. Так было, есть и будет, скорее всего. Нельзя назвать это кризисом, это новая страница. Я считаю, что она всё равно будет хорошей, будет развитие. Очень много специалистов высочайшего уровня в стране. Ничего плохого с танцами на льду не будет, верю в это», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полное интервью с Кириллом Алёшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 3 ноября, в 10:00.

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