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Идель-2022. Юниоры: День 1
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Кирилл Алёшин ответил, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Анастасией Скопцовой

Кирилл Алёшин ответил, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Анастасией Скопцовой
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Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин рассказал, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Анастасией Скопцовой.

Алёшин выступал в танцевальном дуэте со Скопцовой. Вместе они чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призёры чемпионата России. Пара завершила карьеру в 2022 году. После этого Алёшин вернулся в Санкт-Петербург и стал вторым тренером в группе Елены Соколовой (танцы на льду), а также тренером по скольжению в группе Алексея Мишина. Скопцова осталась в Москве и пробует себя в журналистике.

«А как вы думаете? Десять лет семейной жизни (смеётся). Можно сказать, её демоверсия, большое количество времени проводили друг с другом. Всё равно связь поддерживаем, безусловно», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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Полное интервью с Кириллом Алёшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 3 ноября, в 10:00.

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