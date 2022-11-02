Фигуристка Самоделкина — о Трусовой: круто работать на льду с таким человеком

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как относится к тому, что с сезона-2022/2023 тренируется в одной группе со своим кумиром – серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 Александрой Трусовой.

В межсезонье обе спортсменки сменили тренеров и оказались в группе Светланы Соколовской.

«На самом деле я рада, что Саша пришла к нам в группу. Просто получилось всё настолько внезапно, что я первое время даже не понимала, как себя вести. Какое-то время больше присматривалась — с другой стороны катка, когда мы оказывались на одном льду. Раньше Саша казалась мне очень закрытой и даже сердитой, что ли: не представляла, как к ней можно подойти и о чём-то заговорить. И все эти размышления вообще не совпали с тем, какая она на самом деле.

Какая? Совершенно классная. Весёлая, открытая. С ней очень интересно. Это вообще круто — работать на льду с таким человеком.

Соревноваться? Тоже. Я вообще никогда не стремилась выбирать себе каких-то удобных соперников или рассуждать, фартануло мне или нет», — приводит слова Самоделкиной RT.

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