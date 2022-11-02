Фигурист Алёшин рассказал, как стал тренером в группе Соколовой

Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин рассказал, как стал работать в группе своего первого наставника Елены Соколовой.
Алёшин выступал в танцевальном дуэте с Анастасией Скопцовой. Вместе они чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призёры чемпионата России. Пара завершила карьеру в 2022 году. После этого Алёшин вернулся в Санкт-Петербург и стал вторым тренером в группе Соколовой (танцы на льду), а также тренером по скольжению в группе Алексея Мишина.
«Я всегда поддерживал связь с ней (с Еленой Соколовой). И вот – закончил, пришёл покататься. Сложно сказать, чьё было предложение. Как-то само всё получилось», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с Кириллом Алёшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 3 ноября, в 10:00.
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