Фигуристка Софья Самоделкина надеется выступить на Олимпиаде-2026

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина выразила надежду, что сможет выступить на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).
К переходу из юниорок во взрослые Самоделкина владеет тройным акселем и четверными прыжками. На втором этапе Гран-при России Софья заняла второе место, уступив Аделии Петросян.
«Всё-таки очень-очень надеюсь, что через четыре года Игры у нас будут и я смогу туда поехать. Причём не просто поехать, а что-то достойное там показать.
Пять четверных, как это сделала в Пекине Александра Трусова? В 19 лет я, наверное, столько не соберу, но два наверняка. Надеюсь, что никому за это время не придёт в голову запретить в женском катании прыжки ультра-си», — приводит слова Самоделкиной RT.
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