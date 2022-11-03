Фигурист Кирилл Алёшин ответил, жалеет ли он о завершении спортивной карьеры

Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин заявил, что не жалеет о завершении карьеры в 25 лет.
Алёшин выступал в танцевальном дуэте с Анастасией Скопцовой. Вместе они чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призёры чемпионата России. Пара завершила карьеру в 2022 году. После этого Алёшин вернулся в Санкт-Петербург и стал вторым тренером в группе Елены Соколовой (танцы на льду), а также тренером по скольжению в группе Алексея Мишина.
«В целом приятное впечатление от контрольных прокатов осталось. То, как их организовали, вот эти представления спортсменов – меня это в восторг привело (улыбается)!
Хотелось ли самому оказаться на льду в такой атмосфере? Если бы захотелось, то я бы, наверное, продолжал дальше быть спортсменом. А я свой выбор сделал.
Не жалею ли? Я не из тех людей, кто считает, что нужно жалеть о совершённом», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полное интервью с Кириллом Алёшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 3 ноября, в 10:00.
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