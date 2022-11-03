«Я такая прямо девочка-девочка». Фигуристка Софья Самоделкина — об изменившемся образе

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что стала очень нравиться самой себе после изменений, произошедших с её телом в связи с пубертатом.

На втором этапе Гран-при России Самоделкина заняла второе место, уступив Аделии Петросян.

«Нравлюсь ли я себе сейчас? О да! Очень. Особенно мой нынешний образ, что я такая прямо девочка-девочка. Если смотреть по одежде, то ещё полгода назад я не вылезала из джинсов и худи. А сейчас хочется носить какие-то платья, причём не только летние, но и зимние. Хочется делать какой-то лёгкий макияж. На тренировках я не люблю краситься, чтобы краска не поплыла, если вдруг слёзы потекут, но вне катка такое желание стало возникать. Программные образы, считаю, мне тоже очень подходят. Для меня это на текущий момент самый комфортный стиль», — приводит слова Самоделкиной RT.

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