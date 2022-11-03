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Идель-2022. Юниоры: День 2
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Илья Авербух — Татьяне Тотьмяниной: я не могу представить свою деятельность без тебя

Илья Авербух — Татьяне Тотьмяниной: я не могу представить свою деятельность без тебя
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух обратился к олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Он поздравил её с днём рождения. Вчера, 2 ноября, Тотьмяниной исполнился 41 год.

«Дорогая Таня! Хочу поздравить тебя с днём рождения!

Я не могу представить свою деятельность без тебя. У нас за спиной большой и длинный путь, который мы прошли вместе. Я надеюсь, что впереди нас ждёт ещё множество совместных проектов.

Ты красивая, талантливая и сильная женщина, которой невозможно не восхищаться!

Спасибо тебе за все те проекты, которые нам удалось реализовать вместе! Благодарю тебя и бесконечно уважаю», — написал Авербух в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото Тотьмяниной.

Фото: из соцсетей ильи авербуха

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