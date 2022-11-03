Илья Авербух — Татьяне Тотьмяниной: я не могу представить свою деятельность без тебя

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух обратился к олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Он поздравил её с днём рождения. Вчера, 2 ноября, Тотьмяниной исполнился 41 год.
«Дорогая Таня! Хочу поздравить тебя с днём рождения!
Я не могу представить свою деятельность без тебя. У нас за спиной большой и длинный путь, который мы прошли вместе. Я надеюсь, что впереди нас ждёт ещё множество совместных проектов.
Ты красивая, талантливая и сильная женщина, которой невозможно не восхищаться!
Спасибо тебе за все те проекты, которые нам удалось реализовать вместе! Благодарю тебя и бесконечно уважаю», — написал Авербух в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото Тотьмяниной.
Фото: из соцсетей ильи авербуха
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