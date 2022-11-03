15-летняя Софья Самоделкина объяснила, зачем тренируется с поролоном под шортами

15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, почему на тренировках подкладывает себе толстый слой поролона под тренировочные шорты.
«На всякий случай. У меня была довольно неприятная травма — разрыв мышц бедра, которая произошла как раз потому, что я очень сильно ударилась, упав на тренировке. Я тогда даже турнир пропустила.
Самое обидное, что перед тем падением мне все твердили: подложи поролон, подложи поролон. Я смотрела на совсем маленьких, которые с поролоном катаются, и думала: что ж я буду как они? А после травмы решила: пусть я буду выглядеть как маленькая, зато у меня будут здоровые ноги и руки. Поэтому, если на тренировке я прыгаю четверные, поролон подкладываю всегда», — цитирует Самоделкину «RT на русском».
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