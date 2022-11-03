Алексей Мишин обратился к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Он поздравил его с днём рождения. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 40 лет.
«Я бы хотел поздравить Евгения и пожелать ему и его близким всего самого доброго. А в тренерской работе пожелать сохранять свою неповторимость, присущую ему как спортсмену и человеку. И это случится.
Не побоюсь повторить сказанное когда-то: много выдающихся спортсменов мы почитаем — Браунинга, Ламбьеля, Урманова, Ягудина, Чена — но по широте творческого диапазона я бы именно Женю назвал Шекспиром фигурного катания. Его наследие — это и «Бандитский Петербург», и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, Хозе и Асисяй, список бесконечен, а образы неповторимы. Да и по жизни этот человек, безусловно, неповторим», — цитирует Мишина «РИА Новости Спорт».
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