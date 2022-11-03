Алёшин — о работе с группой Мишина: всем безоговорочно есть к чему стремиться

Бывший российский фигурист Кирилл Алёшин, который работает тренером в группе заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, рассказал о сотрудничестве со специалистом.

«Всегда есть что совершенствовать. Ребята все интеллигентные, интересные, образованные, ещё и активные. Всегда хотят открыть себя с новой стороны. Нельзя сказать, что кто-то уже сделал всё, что можно, всегда есть что-то ещё. Всем безоговорочно ещё есть к чему стремиться. Они все крутые ребята, штаб прекрасный», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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