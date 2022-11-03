Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Идель-2022. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёшин — о работе с группой Мишина: всем безоговорочно есть к чему стремиться

Алёшин — о работе с группой Мишина: всем безоговорочно есть к чему стремиться
Комментарии

Бывший российский фигурист Кирилл Алёшин, который работает тренером в группе заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, рассказал о сотрудничестве со специалистом.

«Всегда есть что совершенствовать. Ребята все интеллигентные, интересные, образованные, ещё и активные. Всегда хотят открыть себя с новой стороны. Нельзя сказать, что кто-то уже сделал всё, что можно, всегда есть что-то ещё. Всем безоговорочно ещё есть к чему стремиться. Они все крутые ребята, штаб прекрасный», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Я не из тех, кто жалеет». Интервью с победителем ЮЧМ, который уже тренирует «Я не из тех, кто жалеет». Интервью с победителем ЮЧМ, который уже тренирует

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022