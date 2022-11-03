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Идель-2022. Юниоры: День 2
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Фигурист Алёшин сравнил работу с одиночниками и с танцорами

Фигурист Алёшин сравнил работу с одиночниками и с танцорами
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Бывший российский фигурист Кирилл Алёшин, который работает тренером в группе заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, сравнил работу с одиночниками и с танцорами.

«Абсолютно точно могу сказать, что отличается капитально. С одиночниками для меня всё ново, а новое всегда интересно. Танцы – это уже своё, родное, сколько лет в них сам провёл», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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