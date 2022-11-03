Илья Авербух назвал главного фаворита этапа ГП России в Казани в женском одиночном катании

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказал мнение, что олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева является главным фаворитом третьего этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Казани с 4 по 6 ноября.

«Камила в любом случае была бы абсолютным фаворитом этого турнира. Отсутствие девочек никак на это не влияет. Камила идёт по своей программе, которую ставили тренеры во главе с Этери Георгиевной [Тутберидзе]. Конечно, она будет идти на сложные прыжки», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Новость по теме Опубликован полный список участников 3-го этапа ГП России по фигурному катанию в Казани

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