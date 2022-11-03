Анна Щербакова поделилась фотографиями со съёмок на телепередаче
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в своих социальных сетях поделилась фотографиями со съёмок телепередачи «Доброе утро», которая идёт на Первом канале.
Напомним, в августе 18-летняя Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам. Сейчас Анна Щербакова является ведущей шоу «Ледниковый период».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире.
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