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Идель-2022. Юниоры: День 2
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13:15 Мск
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Софья Самоделкина рассказала, от чего больше всего устаёт, будучи спортсменкой

Софья Самоделкина рассказала, от чего больше всего устаёт, будучи спортсменкой
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15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, от чего больше всего устаёт, будучи в большом спорте.

«Большой спорт — это в определённой степени постоянное насилие над собой? От этого устаю? Вообще-то да. Например, в этом сезоне я посмотрела на себя в ходе прокатов, поняла, что нахожусь совсем не в том виде, в котором хотела бы. Поэтому сразу после них мы немножко отдохнули и началась довольно тяжёлая работа. Плюс я поставила себе запрет на то, чтобы есть после шести часов вечера, ну и вообще решила убрать сладкое. Я вообще сладкоежка. Сестра иногда от чего-то отказывается, потому что не любит ту или иную сладость, а я обожаю всё. И сладкое, и булочки. Сейчас, когда приходится жёстко себя ограничивать, я даже спать ложиться стала рано, часов в восемь. Иначе есть хочется так сильно, что невозможно об этом не думать. Зато утром встаю на весы, стремительно умываюсь, едва ли не за минуту, и сразу бегу к холодильнику», — приводит слова Самоделкиной RT.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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