Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Идель-2022. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова — Плющенко: ты был большим спортсменом. Желаю стать великим тренером

Татьяна Тарасова — Плющенко: ты был большим спортсменом. Желаю стать великим тренером
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 40 лет.

«Женя, с днём рождения! Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером! Здоровья и счастья! С уважением, ТАТ», — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографии с Плющенко и его супругой, музыкальным продюсером Яной Рудковской.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Стриптиз от Плющенко, Коляда на метле. Самые эпатажные образы наших фигуристов Стриптиз от Плющенко, Коляда на метле. Самые эпатажные образы наших фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022