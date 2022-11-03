Татьяна Тарасова — Плющенко: ты был большим спортсменом. Желаю стать великим тренером
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 40 лет.
«Женя, с днём рождения! Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером! Здоровья и счастья! С уважением, ТАТ», — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографии с Плющенко и его супругой, музыкальным продюсером Яной Рудковской.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
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