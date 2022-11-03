Ренат Лайшев рассказал, как Этери Тутберидзе ушла из «Самбо-70»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на вопрос, почему заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинула школу.

«Это не она покинула, это решение московского руководства, где решили разделить и объединить все виды спорта. Скажу так: работники спорта пока сами не понимают, для чего это сделано.

Её никто не спрашивал. Представьте, она находится в Беляево, а глава организации – в Медведково, где и федерация коньков. Теперь всех объединили по профессиональному признаку: футбол с футболом, борьба с борьбой, фигурное катание с фигурным катанием», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

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