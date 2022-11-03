Ренат Лайшев рассказал, как Этери Тутберидзе ушла из «Самбо-70»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на вопрос, почему заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинула школу.
«Это не она покинула, это решение московского руководства, где решили разделить и объединить все виды спорта. Скажу так: работники спорта пока сами не понимают, для чего это сделано.
Её никто не спрашивал. Представьте, она находится в Беляево, а глава организации – в Медведково, где и федерация коньков. Теперь всех объединили по профессиональному признаку: футбол с футболом, борьба с борьбой, фигурное катание с фигурным катанием», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 3 ноября 2022
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
12:48
-
12:37
-
11:51
-
10:40
-
10:15
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:03
-
08:33
-
08:21
-
08:15
-
00:32
- 2 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:17
-
21:00
-
19:49
-
19:40
-
19:10
-
17:40
-
17:19
-
14:36
-
14:32
-
14:29
-
14:24
-
14:13
-
14:01
-
13:01
-
10:32