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Идель-2022. Юниоры: День 2
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Ренат Лайшев заявил, что достижения Этери Тутберидзе — исключительно заслуга «Самбо-70»

Ренат Лайшев заявил, что достижения Этери Тутберидзе — исключительно заслуга «Самбо-70»
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на вопрос, можно ли сказать, что достижения заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе – это и заслуга руководства школы.

«Руководство меня поймёт. Они могут говорить, что это заслуга Тутберидзе, тренерского штаба или федерации. Но… По документам весь результат получился при объединении со школой «Самбо-70». Я должен защищать свой коллектив, если ему не отдают должное. Это исключительно заслуга школы «Самбо-70», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

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