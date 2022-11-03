«Судьям виднее». Глава «Самбо-70» о первом этапе ГП России, где Валиева победила Акатьеву

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал итоги первого этапа Гран-при России, который прошёл в Москве в октябре. В женском одиночном катании первые два места заняли Камила Валиева и Софья Акатьева.
«Я считаю, что её [Валиевой] класс и мастерство были видны и чувствовались. Все девчонки были хороши, но Валиева была на голову сильнее остальных.
У Акатьевой выше базовая сложность прыжков? Ничего страшного, судьям виднее. Почему Камила не выполняла четверные? Может, держит про запас. В весе прибавила? Наверное, не исключаю», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».
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