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В Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам

В Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам
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4 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В рамках соревнований состоятся командный и личный турниры.

«Командный турнир, где заслуженный тренер России Алексей Мишин, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выведут на лёд команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашённых спортсменов.

Личный турнир, в котором будут определены чемпионы России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион по всем категориям», — говорится в пресс-релизе.

Жеребьёвка турнира состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге.

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