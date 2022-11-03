Боброва и Журанков высказались о пропуске сезона фигуристами Степановой и Букиным

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков прокомментировали пропуск сезона Александрой Степановой и Иваном Букиным.

«Скорее всего, Степанова и Букин пропускают сезон. Я слышала, что они залечивают травму, на чемпионате России их точно не будет. Но а дальше какой смысл им выходить в сезон? Но, может быть, этот перерыв в международных стартах хорошо для них скажется в том плане, что они передохнут, залечат все травмы и, дай бог, к следующей Олимпиаде выйдут и будут бороться.

Они выступали на высоком уровне очень долго, и вот такую форму держать и, что самое важное, мотивацию после Олимпийских игр — это сложно, очень сложно. Поэтому желаем им скорейшего восстановления и будем очень ждать их в следующем сезоне», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Могу добавить, что на контрольных прокатах пообщался с Александром Свининым и Ириной Жук и они мне сказали, что даже поставили произвольный танец. То есть уже была постановка, была идея, но в итоге так получилось. Конечно, вся эта ситуация для многих была неожиданностью», — добавил Андрей Журанков.

Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.

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