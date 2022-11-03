Боброва: состав, который у нас в танцах, — это невысокие места на международном уровне

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о российских танцевальных дуэтах, которые числятся в национальной команде.

«Пока что мы не видели пару Дэвис/Смолкин — я не могу про них ничего сказать. Может быть, они что-то бомбезное выдадут и никто рядом не будет стоять, я не знаю, не могу за это отвечать. Я про то, что вижу сейчас. Пока что тот состав, который есть: и с новоиспечёнными парами, и с Худайбердиевой/Базиным, и с нашими двумя юниорскими парами, которые во взрослые перешли, у которых реально потенциал огромный — всё равно на международном уровне это очень невысокие места будут. Есть возможность накататься, есть возможность прибавить сейчас, чтобы, когда нас пустят на международную арену, мы не начинали с 10-го места. Очень хочется на это надеяться», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«А тебе не кажется, что всё-таки хорошо было бы, чтобы судьи, может быть, где-то искусственно не растягивали пары друг от друга, а, наоборот, оценками их ближе поставили, чтоб была специально созданная конкуренция? Потому что у меня такое ощущение, что ошибки Худайбердиевой и Базина оттого, что нет такой железной конкуренции. Мне кажется, что всё-таки у Хаврониной/Чиризано и Кагановской/Ангелопола соперничество будет их подстёгивать будь здоров», — сказал Андрей Журанков.

«Мне кажется, не в этом дело. Они (Худайбердиева/Базин) где-то подсознательно в глубине души понимают, что они на данный момент несут это бремя лидеров сборной России. Они должны показывать, что они лидеры, за ними тянутся, они первые сейчас.

Есть колоссальная разница, когда выходят пары на лёд на приветствие. Сразу можешь понять, что выезжают ребята, которые эти пять минут будут королями на этом льду, а есть пары «мы сейчас здесь немного покатаемся». Я не говорю про Лизу с Егором в данном ключе, я говорю, что всегда видно даже по выезду на лёд, как себя здесь чувствует пара: лидером, победителем, либо «у нас другая задача стоит», да? Здесь Лизе с Егором нужно этого мастерства набраться, чтобы они выходили и действительно говорили: «Да, мы лучшие, мы мастера, сейчас это будем демонстрировать», — сказала Екатерина Боброва.

Смотрите подкаст «Ход коньком» сегодня вечером на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.

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