Андрей Журанков сравнил пути в спорте Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой

Комментатор Андрей Журанков сравнил спортивные пути российских фигуристок Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.
«Хочу вспомнить, как складывалась карьера Туктамышевой. Сейчас Саше 18 лет, тот период, который она сейчас проходит, у Лизы был чуть раньше – в 17 лет. Лиза 1996 года рождения, 17 лет ей было в сезоне-2013/2014, который у неё полностью вылетел, на чемпионате России она заняла 10-е место, не попала в сборную. С юниоров и первого взрослого сезона она прекрасно каталась, сделала себе имя, а потом вылетает этот сезон. Через год она возвращается. Она прошла это и выиграла. Были другие сезоны, другие жизненные периоды у Лизы, но природу не обманешь. Сейчас Саше Трусовой просто надо через это пройти. И хочется пожелать ей этого. Она ищет себя другую, себя новую, и это очень здорово», — сказал Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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