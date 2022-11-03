Боброва — о Бойковой и Козловском: первый раз заметила, что ребята не катаются в позициях

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
«Интересная короткая программа, произвольная «Анна Каренина». Но что хочется сказать. Я первый раз заметила, что ребята не катаются в позициях. Ни в короткой, ни в произвольной. Мне почему-то бросилось это в глаза. Они берутся за руки исключительно на заходах на элементы. В короткой прям два раза пересмотрела: там один заход был, когда она ногу положила ему на плечо — это единственная близкая позиция. Но это был заход на тодес. Они начинают, сразу расходятся, берутся за руки, едут на элемент, делают подкрут, после него они сразу опять разъединяются. И так на протяжении всей программы.
Но тут подошёл ко мне мой муж (Андрей Депутат — мастер спорта по парному катанию, технический специалист. – Прим. «Чемпионата»), и он мне сразу сказал: «Вообще на это не смотри. В парном катании это не судится». Возможно, это даже некий плюс в том плане, что, когда они катаются параллельно, они настолько чувствуют друг друга, что им даже за руки не надо браться — они близко и рядом. Но тут я не знаю — мне хочется, чтоб они встали вместе. Хорошо, короткая — не вопрос. У них она достаточно современная, интересная, здесь, может быть, это логично. Но в «Анне Карениной»… Это такой коннект должен быть — они глаза друг от друга не должны отводить.
Я, возможно, неправа. Может быть, действительно, в парном это не судится. Но я на это обратила внимание», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите подкаст «Ход коньком» сегодня вечером на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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