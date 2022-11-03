Журанков — об оценках Кондратюка на ГП в Сочи: наши судьи должны быть ближе к реальности

Комментатор Андрей Журанков высказался о победе олимпийского чемпиона Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Сочи.
«Знаете, какой момент меня несколько смущает — это к вопросу о судействе. Вопрос, я так понимаю, будет муссироваться весь этот сезон. Такие компоненты: 9; 9.25, 9.25, 9.50… Я всё понимаю, но всё-таки наши судьи должны как-то чуть-чуть быть ближе к реальности», — сказал Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Я за что переживаю? Сейчас сыпят судьи вдоволь, вот честное слово. Марк всё равно хорошо откатался, он 100% первый, почему бы с барского плеча ему 9.50 не поставить? Я боюсь, что мы сейчас так порадуемся за эти оценки, что, когда выйдем на международную арену, мы очень быстро опустимся с небес на землю, что они у нас на 20-30 баллов меньше», — добавила Екатерина Боброва.
«Действующий чемпион мира Сёма Уно набрал по компонентам на два балла меньше, нежели Кондратюк на нашем этапе. Это вопрос не к Кондратюку, не к Уно, это вопрос исключительно к нашему судейскому корпусу. Какая разница, набрал бы он меньше, всё равно это была бы первая сумма. Давайте как-то реальнее всех судить», — сказал Журанков.
Смотрите подкаст «Ход коньком» сегодня вечером на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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