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Идель-2022. Юниоры: День 2
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Евгений Плющенко отреагировал на поздравление от Татьяны Тарасовой

Евгений Плющенко отреагировал на поздравление от Татьяны Тарасовой
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко отреагировал на поздравление с днём рождения от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Ранее Тарасова, поздравляя Плющенко, которому исполнилось 40 лет, написала: «Женя, с днём рождения! Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером! Здоровья и счастья! С уважением, ТАТ».

«Спасибо, Татьяна Анатольевна!» — написал Евгений Плющенко в своих соцсетях.

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