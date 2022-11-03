Илья Авербух рассказал, кто, по его мнению, будет фаворитом нового ЧР по прыжкам

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух назвал фаворитов предстоящего нового чемпионата России по прыжкам, который состоится в Санкт-Петербурге 4 декабря.

«Это больше шоу для зрителей, а для спортсменов — соревнование‑подготовка. Но зрелище в любом случае будет интересное. Мы видели, что в арсенале мужчин есть четверные прыжки, они могут удивить. В женском катании фаворитами будут Акатьева, Петросян. Саша Трусова постепенно возвращается, ну и Камила Валиева тоже обязательно поборется за первенство.



Риск получения травмы есть всегда, но на это не надо обращать внимание. Здорово, что федерация находит такие мотивационные соревнования. Сезон в самом разгаре, все набирают форму. В конце концов, мы несправедливо изолированы от международных состязаний, и в данных обстоятельствах подобные турниры — это большой плюс», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Новость по теме В Санкт-Петербурге состоится новый чемпионат России по прыжкам

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.