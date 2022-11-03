Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Идель-2022. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух рассказал, кто, по его мнению, будет фаворитом нового ЧР по прыжкам

Илья Авербух рассказал, кто, по его мнению, будет фаворитом нового ЧР по прыжкам
Комментарии

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух назвал фаворитов предстоящего нового чемпионата России по прыжкам, который состоится в Санкт-Петербурге 4 декабря.

«Это больше шоу для зрителей, а для спортсменов — соревнование‑подготовка. Но зрелище в любом случае будет интересное. Мы видели, что в арсенале мужчин есть четверные прыжки, они могут удивить. В женском катании фаворитами будут Акатьева, Петросян. Саша Трусова постепенно возвращается, ну и Камила Валиева тоже обязательно поборется за первенство.

Риск получения травмы есть всегда, но на это не надо обращать внимание. Здорово, что федерация находит такие мотивационные соревнования. Сезон в самом разгаре, все набирают форму. В конце концов, мы несправедливо изолированы от международных состязаний, и в данных обстоятельствах подобные турниры — это большой плюс», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Новость по теме
В Санкт-Петербурге состоится новый чемпионат России по прыжкам

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022