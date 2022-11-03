«Не время праздновать, надо работать». Плющенко рассказал, как проводит свой день рождения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко рассказал, как проводит свой 40-й день рождения.

«Сейчас я на соревнованиях в Казани, всё в тренировочном процессе, соревновательном. Сейчас у нас много дел — соревнование, потом 5 ноября уезжаем, 6 ноября — моё шоу в Санкт-Петербурге, «35 лет на льду». Все в работе, не отмечаем, не празднуем — не то время, надо работать. Я думаю, 20-летний Евгений Плющенко был бы очень доволен собой в 40 лет, я не жалуюсь, жизнь прекрасна, результаты есть, процветаем, творим, только вперёд. Да, Алексей Николаевич [Мишин] поздравил», — приводит слова Плющенко ТАСС.

39-летний Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. Он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко».