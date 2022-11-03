Алина Загитова рассказала о своих «странных» спортивных ритуалах

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своих ритуалах, которые она использовала во время профессиональной карьеры.

«У меня были очень странные ритуалы. Я просыпалась – мне надо было встать с левой ноги. На лёд я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие разные сумасшедшие суеверия. На чемпионате мира я всё сделала наоборот – и выиграла его», — рассказала Алина в эфире телешоу «Мечталлион» на Первом канале.

Загитова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.

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