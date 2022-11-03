«Такое ощущение, что это не я». Алина Загитова выложила снимки с чувственной фотосессии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимки с чувственной фотосессии, на которой она позировала в чёрном наряде.

«Такое ощущение, что на этой фотографии не я. Но, как бы непривычно она ни выглядела, этот образ отражает одну из сторон моего характера», — подписала фотографии Загитова.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

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