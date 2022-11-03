«Такое ощущение, что это не я». Алина Загитова выложила снимки с чувственной фотосессии
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимки с чувственной фотосессии, на которой она позировала в чёрном наряде.
«Такое ощущение, что на этой фотографии не я. Но, как бы непривычно она ни выглядела, этот образ отражает одну из сторон моего характера», — подписала фотографии Загитова.
Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Алины Загитовой.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
16:51
-
16:42
-
16:30
-
16:00
-
15:57
-
15:30
-
15:26
-
15:00
-
14:49
-
14:01
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
12:48
-
12:37
-
11:51
-
10:40
-
10:15
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:03
-
08:33
-
08:21
-
08:15
-
00:32
- 2 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:17
-
21:00
-
19:49
-
19:40
-
19:10
Партнерский контент