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«Такое ощущение, что это не я». Алина Загитова выложила снимки с чувственной фотосессии

«Такое ощущение, что это не я». Алина Загитова выложила снимки с чувственной фотосессии
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимки с чувственной фотосессии, на которой она позировала в чёрном наряде.

«Такое ощущение, что на этой фотографии не я. Но, как бы непривычно она ни выглядела, этот образ отражает одну из сторон моего характера», — подписала фотографии Загитова.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

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