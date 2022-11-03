Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему отказалась от завтраков

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как проходит её утро.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она работает на телевидении и выступает в ледовых шоу.

«Чтобы прийти в утренний эфир, проснулась в 7 утра. Обычно около 9-10 часов, но для меня это тоже рано. Я такой человек, который любит, как и все, наверное, поспать подольше. Встаю я сейчас так же, как и когда активно занималась спортом, но сейчас я не завтракаю, хотя раньше завтракала. Сейчас так получилось, что не хочется. Раньше думала, что еда помогает, придаёт сил. Оказалось, нет. Говорите, надо отзываться на потребности организма? Да, к этому я пришла только сейчас, поэтому не завтракаю. С каких-то пор перестала пить кофе, полюбила больше чаи», — сказала Загитова в эфире телешоу «Мечталлион» на Первом канале.

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