Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Идель-2022. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему отказалась от завтраков

Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему отказалась от завтраков
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как проходит её утро.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она работает на телевидении и выступает в ледовых шоу.

«Чтобы прийти в утренний эфир, проснулась в 7 утра. Обычно около 9-10 часов, но для меня это тоже рано. Я такой человек, который любит, как и все, наверное, поспать подольше. Встаю я сейчас так же, как и когда активно занималась спортом, но сейчас я не завтракаю, хотя раньше завтракала. Сейчас так получилось, что не хочется. Раньше думала, что еда помогает, придаёт сил. Оказалось, нет. Говорите, надо отзываться на потребности организма? Да, к этому я пришла только сейчас, поэтому не завтракаю. С каких-то пор перестала пить кофе, полюбила больше чаи», — сказала Загитова в эфире телешоу «Мечталлион» на Первом канале.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?! Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022