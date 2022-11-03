Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Казани

На третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани юноши завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показал Николай Угожаев из Санкт-Петербурга, получивший за свой прокат 84,07 балла. Вторым стал ещё один петербуржец Михаил Полянский с оценкой 81,74. Третьим – москвич Никита Сарновский из академии «Ангелы Плющенко» (81,26).
Первая шестёрка и ещё четверо фигуристов исполнили элемент ультра-си – тройной аксель.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 3-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа
1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 84,07.
2. Михаил Полянский (Санкт-Петербург, СШОР) – 81,74.
3. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 81,26.
4. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 80,91.
5. Григорий Фёдоров (Москва, ЦСКА) – 80,34.
6. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 76,01.
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