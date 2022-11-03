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Идель-2022. Юниоры: День 2
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Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Казани

Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Казани
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На третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани юноши завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показал Николай Угожаев из Санкт-Петербурга, получивший за свой прокат 84,07 балла. Вторым стал ещё один петербуржец Михаил Полянский с оценкой 81,74. Третьим – москвич Никита Сарновский из академии «Ангелы Плющенко» (81,26).

Первая шестёрка и ещё четверо фигуристов исполнили элемент ультра-си – тройной аксель.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 3-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа

1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 84,07.
2. Михаил Полянский (Санкт-Петербург, СШОР) – 81,74.
3. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 81,26.
4. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 80,91.
5. Григорий Фёдоров (Москва, ЦСКА) – 80,34.
6. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 76,01.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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