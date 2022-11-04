Гран-при России по фигурному катанию. Расписание 3-го этапа, список участников

С 4 по 6 ноября в Казани пройдёт третий этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию расписание и список участников соревнований.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани

5 ноября, суббота

13:30 – 14:35 Танцы на льду, ритм-танец

15:00 – 16:30 Женщины, короткая программа

16:45 – 17:20 Пары, короткая программа

17:35 – 19:00 Мужчины, короткая программа

6 ноября, воскресенье

13:00 – 14:15 Танцы на льду, произвольный танец

14:30 – 16:15 Женщины, произвольная программа

16:30 – 17:10 Пары, произвольная программа

17:25 – 19:05 Мужчины, произвольная программа

Список участников

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.



Мужчины: Артём Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков.



Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.



Танцы: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.