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Идель-2022. Юниоры: День 3
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«Аллергия стоит того». Нэйтан Чен выложил фото с котом

«Аллергия стоит того». Нэйтан Чен выложил фото с котом
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Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Чен изображён рядом со своим котом.

«Аллергия стоит того», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива нэйтана чена

Также Чен — трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион четырёх континентов (2017), трёхкратный победитель финала Гран-при (2017—2019), серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовый призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2018), шестикратный чемпион США (2017—2022).

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