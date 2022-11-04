«Папа, любимый, счастья бесконечного!» 9-летний сын Плющенко показал милые фото с отцом

Девятилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, россиянина Евгения Плющенко, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Он выложил милые фотографии с отцом. Вчера, 3 ноября, Плющенко-старшему исполнилось 40 лет.

«Папа, любимый, с днём рождения! Счастья бесконечного!» — подписал снимки Саша Плющенко.

Фото: из личного архива саши плющенко

Фото: из личного архива саши плющенко

Ранее Евгений Плющенко отреагировал на поздравление от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Новость по теме Евгений Плющенко отреагировал на поздравление от Татьяны Тарасовой

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