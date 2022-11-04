Евгения Медведева не попала в список участников нового выпуска «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не вошла в список участников съёмок очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

Напомним, ранее российский тиктокер Даня Милохин, бывший партнёром Медведевой, объявил об уходе из проекта. Он объяснил это усталостью. Медведева, соответственно, осталась без партнёра. В настоящий момент спортсменке ищут нового партнёра. Ранее продюсер шоу Илья Авербух сообщил, что фаворитом является актёр Антон Рогачёв, внешне похожий на Милохина.

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