Стал известен новый партнёр Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»
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Стало известно, кто заменит российского тиктокера Даню Милохина в телешоу «Ледниковый период». Он был партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Теперь партнёром спортсменки будет актёр Фёдор Федотов, сообщает Starhit.
В прошлом сезоне Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Пара одержала победу. Что касается Медведевой и Милохина, которые тогда также выступали в паре, то они заняли третье место.
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