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Идель-2022. Юниоры: День 3
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12:45 Мск
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Стал известен новый партнёр Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»

Стал известен новый партнёр Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»
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Стало известно, кто заменит российского тиктокера Даню Милохина в телешоу «Ледниковый период». Он был партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Теперь партнёром спортсменки будет актёр Фёдор Федотов, сообщает Starhit.

В прошлом сезоне Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Пара одержала победу. Что касается Медведевой и Милохина, которые тогда также выступали в паре, то они заняли третье место.

Герой Медведевой в душе остался фриком. Эпатажные выходки Милохина на «Ледниковом периоде» Герой Медведевой в душе остался фриком. Эпатажные выходки Милохина на «Ледниковом периоде»

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