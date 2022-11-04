Стал известен новый партнёр Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»

Стало известно, кто заменит российского тиктокера Даню Милохина в телешоу «Ледниковый период». Он был партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Теперь партнёром спортсменки будет актёр Фёдор Федотов, сообщает Starhit.

В прошлом сезоне Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Пара одержала победу. Что касается Медведевой и Милохина, которые тогда также выступали в паре, то они заняли третье место.

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