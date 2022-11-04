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Идель-2022. Юниоры: День 3
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Евгений Плющенко назвал своих учениц, которые выступят на чемпионате России по прыжкам

Евгений Плющенко назвал своих учениц, которые выступят на чемпионате России по прыжкам
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, кто из подопечных его академии «Ангелы Плющенко» выступит на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря.

«Выступят Титова и Жилина. Также, возможно, выставим на турнир Софью Муравьёву и Никиту Сарновского.

Пока полностью правил не знаем, федерация ещё разрабатывает их, но мы к этому турниру будем готовиться», — приводит слова Евгения Плющенко «РИА Новости Спорт».

От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко

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