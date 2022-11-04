Евгений Плющенко назвал своих учениц, которые выступят на чемпионате России по прыжкам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, кто из подопечных его академии «Ангелы Плющенко» выступит на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря.

«Выступят Титова и Жилина. Также, возможно, выставим на турнир Софью Муравьёву и Никиту Сарновского.

Пока полностью правил не знаем, федерация ещё разрабатывает их, но мы к этому турниру будем готовиться», — приводит слова Евгения Плющенко «РИА Новости Спорт».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.