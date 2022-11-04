Вайцеховская: «Каренина» безумно идёт Бойковой и Козловскому

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о новой произвольной программе спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Из-за травмы партнёра премьера «Анны Карениной» состоялась только на этапе Гран-при России в Сочи, который Бойкова и Козловский уверенно выиграли.

«Пересматриваю «Анну Каренину» Саши Бойковой/Димы Козловского, к которой после старта в Сочи был высказан целый ряд претензий в подкасте Кати Бобровой и Андрея Журанкова, и думаю вот о чём: если оценивать программу здесь и сейчас, все замечания по делу — недостаток танцевальности, недостаток эмоционального взаимодействия партнёров.



Но если посмотреть хоть чуточку в перспективу, картина лично для меня меняется. Сейчас ребята совершенно очевидно сконцентрированы на технической стороне — накатывают элементы. Возможно даже, этот процесс затянется дольше обычного, если фигуристы будут пробовать ввести в программу четверной подкрут. А они хотят.



Танцевальные и актёрские фишечки — это тот самый «обвес», который добавляется на технически сложных постановках в последнюю очередь. Главное в другом: сама программа Саше/Диме очень идёт и очень им нравится — это видно невооружённым глазом. Совершенно не исключаю, что «Каренина» станет лучшей программой пары за всё время их совместных выступлений. Безумно идёт ребятам. И предоставляет поистине неограниченный простор для того, чтобы каждый раз делать её разной», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Подкаст «Ход коньком» можно посмотреть на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.

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