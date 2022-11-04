Фигурист из группы Соколовской выиграл этап юниорской серии Гран-при России в Казани

На третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани определились победители и призёры среди юношей.
Лучший результат по сумме двух программ показал воспитанник школы ЦСКА Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. После короткой программы он был пятым, но уверенно выиграл произвольный прокат, исполнив два четверных прыжка и два тройных акселя.
На второе место с третьего поднялся ещё один москвич Никита Сарновский из академии «Ангелы Плющенко». Он зашёл на три четверных и два тройных акселя, но допустил чуть больше ошибок.
Третьим стал лидировавший после короткой программы Николай Угожаев из Санкт-Петербурга. В произвольной программе ученик Вероники Дайнеко недокрутил единственный четверной тулуп.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 3-й этап. Казань
Юноши
1. Григорий Фёдоров (Москва, ЦСКА) – 252,31.
2. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 248,41.
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 244,57.
5. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 240,68.
5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 238,57.
6. Максим Автушенко (Москва, «Ангелы Плющенко») – 232,62.
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