Фигурист из группы Соколовской выиграл этап юниорской серии Гран-при России в Казани

На третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани определились победители и призёры среди юношей.

Лучший результат по сумме двух программ показал воспитанник школы ЦСКА Григорий Фёдоров, тренирующийся в группе Светланы Соколовской. После короткой программы он был пятым, но уверенно выиграл произвольный прокат, исполнив два четверных прыжка и два тройных акселя.

На второе место с третьего поднялся ещё один москвич Никита Сарновский из академии «Ангелы Плющенко». Он зашёл на три четверных и два тройных акселя, но допустил чуть больше ошибок.

Третьим стал лидировавший после короткой программы Николай Угожаев из Санкт-Петербурга. В произвольной программе ученик Вероники Дайнеко недокрутил единственный четверной тулуп.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 3-й этап. Казань

Юноши

1. Григорий Фёдоров (Москва, ЦСКА) – 252,31.

2. Никита Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 248,41.

3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 244,57.

5. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 240,68.

5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 238,57.

6. Максим Автушенко (Москва, «Ангелы Плющенко») – 232,62.

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