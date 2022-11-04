Евгений Плющенко заявил, что собирался бесплатно показать ледовое шоу в ДНР и ЛНР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что собирался бесплатно показать своё ледовое шоу в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

2 ноября стало известно, что компания Татьяны Навки выиграла грант на проведение ледового шоу в Луганске. Размер гранта составил 14 443 475 рублей, софинансирование – 3 650 000 рублей. Общая сумма — 18 093 475 рублей. В городе покажут шоу «Руслан и Людмила».

«Не собирался получать грантов, хотел кататься бесплатно. Я это первым предложил из всех тренеров и фигуристов, это подарок от меня, но главное, чтобы все поддержали — министерство спорта, служба безопасности. Пока с такой мыслью ко мне никто не вышел», — приводит слова Плющенко ТАСС.

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