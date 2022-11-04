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Сота Ямамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU во Франции

Сота Ямамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU во Франции
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На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучший результат показал японец Сота Ямамото. Второе место занял его соотечественник Кадзуки Томоно. Третьим стал хозяин льда — Адам Сяо Хим Фа.

Японцы сделали по два четверных прыжка и тройной аксель. Француз в каскаде сделал двойной тулуп вместо четверного. Занявший четвёртое место представитель Грузии Ника Эгадзе прыгнул только двойной аксель вместо тройного.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) – 92,42.
2. Кадзуки Томоно (Япония) – 89,46.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,00.
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 82,44.
5. Михаил Селевко (Эстония) – 79,40.
6. Люк Экономид (Франция) – 77,23.
7. Ли Си Хён (Южная Корея) – 76,54.
8. Иван Шмуратко (Украина) – 75,95.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 3, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
04 ноября 2022, пятница. 18:45 МСК
Окончено
1
Сота Ямамото
Япония
92.42
2
Кадзуки Томоно
Япония
89.46
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
88.00
Комментарии
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