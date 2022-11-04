Сота Ямамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU во Франции

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучший результат показал японец Сота Ямамото. Второе место занял его соотечественник Кадзуки Томоно. Третьим стал хозяин льда — Адам Сяо Хим Фа.

Японцы сделали по два четверных прыжка и тройной аксель. Француз в каскаде сделал двойной тулуп вместо четверного. Занявший четвёртое место представитель Грузии Ника Эгадзе прыгнул только двойной аксель вместо тройного.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция

Мужчины. Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) – 92,42.

2. Кадзуки Томоно (Япония) – 89,46.

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,00.

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 82,44.

5. Михаил Селевко (Эстония) – 79,40.

6. Люк Экономид (Франция) – 77,23.

7. Ли Си Хён (Южная Корея) – 76,54.

8. Иван Шмуратко (Украина) – 75,95.