На 3-м этапе Гран-при России выступят несколько представителей Беларуси

На третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который стартует сегодня, 5 ноября в Казани, выступят представители Беларуси, стало известно «Чемпионату». Они представят свои программы вне конкурса.

Соревнования откроют танцоры на льду. Они выйдут на лёд в 13:30 мск.

Список участников 3-го этапа Гран-при России из Беларуси:

Виктория Сафонова – женское одиночное катание

Александр Лебедев – мужское одиночное катание

Екатерина Юрова/Дмитрий Бушланов – парное катание.

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