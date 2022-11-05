На 3-м этапе Гран-при России выступят несколько представителей Беларуси
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На третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который стартует сегодня, 5 ноября в Казани, выступят представители Беларуси, стало известно «Чемпионату». Они представят свои программы вне конкурса.
Соревнования откроют танцоры на льду. Они выйдут на лёд в 13:30 мск.
Список участников 3-го этапа Гран-при России из Беларуси:
Виктория Сафонова – женское одиночное катание
Александр Лебедев – мужское одиночное катание
Екатерина Юрова/Дмитрий Бушланов – парное катание.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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