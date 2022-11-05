Камила Валиева не заявила тройной аксель в короткую программу на 3-м этапе Гран-при России

Стало известно, какой контент заявила действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева на третий этап серии Гран-при России, который проходит в родной для неё Казани.

Ученица Этери Тутберидзе планирует исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Конкуренцию Валиевой в Казани составят Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова и Клара Швецова.

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