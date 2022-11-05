Ягудин считает, что Трусова далека от пика своей формы

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о российской фигуристке Александре Трусовой.

«Можно ли говорить, что в Сочи увидели новую Трусову, или она на стадии перестройки? Программы новые, кардинальные изменения, переход, постолимпийский сезон, переход из одной группы в другую — это все большие перемены. Но в отношении Саши Александр Жулин был достаточно красноречив в описании. Мне кажется, что она прилично утратила на данный момент. Возможно, потому что были эти глобальные изменения, и она будет входить в форму. Дай бог. Я хочу, чтобы это произошло.



Но вспомним начало олимпийского сезона с попытками всех четверных… Сейчас ни одного, и с ошибкой в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это лидер, мировой лидер женского катания по техническому оснащению. Далека Саша, как мне кажется, в данный момент от своего пика формы. Я думаю, что она это сама прекрасно это знает. Говорю, что вижу», — цитирует Ягудина Sport24.