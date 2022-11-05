Ягудин считает, что Трусова далека от пика своей формы

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о российской фигуристке Александре Трусовой.
«Можно ли говорить, что в Сочи увидели новую Трусову, или она на стадии перестройки? Программы новые, кардинальные изменения, переход, постолимпийский сезон, переход из одной группы в другую — это все большие перемены. Но в отношении Саши Александр Жулин был достаточно красноречив в описании. Мне кажется, что она прилично утратила на данный момент. Возможно, потому что были эти глобальные изменения, и она будет входить в форму. Дай бог. Я хочу, чтобы это произошло.
Но вспомним начало олимпийского сезона с попытками всех четверных… Сейчас ни одного, и с ошибкой в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это лидер, мировой лидер женского катания по техническому оснащению. Далека Саша, как мне кажется, в данный момент от своего пика формы. Я думаю, что она это сама прекрасно это знает. Говорю, что вижу», — цитирует Ягудина Sport24.
- 5 ноября 2022
-
14:35
-
14:16
-
13:23
-
12:54
- 4 ноября 2022
-
22:07
-
21:53
-
21:13
-
20:59
-
20:36
-
19:25
-
19:08
-
18:55
-
18:37
-
18:23
-
17:31
-
17:13
-
16:40
-
16:12
-
15:42
-
14:34
-
14:18
-
14:02
-
13:01
-
10:01
-
09:00
-
07:34
- 3 ноября 2022
-
22:45
-
22:25
-
21:41
-
20:49
-
20:17
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:51