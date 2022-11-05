Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин считает, что Трусова далека от пика своей формы

Ягудин считает, что Трусова далека от пика своей формы
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о российской фигуристке Александре Трусовой.

«Можно ли говорить, что в Сочи увидели новую Трусову, или она на стадии перестройки? Программы новые, кардинальные изменения, переход, постолимпийский сезон, переход из одной группы в другую — это все большие перемены. Но в отношении Саши Александр Жулин был достаточно красноречив в описании. Мне кажется, что она прилично утратила на данный момент. Возможно, потому что были эти глобальные изменения, и она будет входить в форму. Дай бог. Я хочу, чтобы это произошло.

Но вспомним начало олимпийского сезона с попытками всех четверных… Сейчас ни одного, и с ошибкой в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это лидер, мировой лидер женского катания по техническому оснащению. Далека Саша, как мне кажется, в данный момент от своего пика формы. Я думаю, что она это сама прекрасно это знает. Говорю, что вижу», — цитирует Ягудина Sport24.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022