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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Шанаева и Дрозд прокомментировали выступление на этапе Гран-при России

Шанаева и Дрозд прокомментировали выступление на этапе Гран-при России
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Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд высказались о своём результате на этапе Гран-при России. Пара стала второй, уступив лидерство дуэту Морозов и Нарижный.

«Почему довольны? Потому что прекрасно откатались, тренерам понравилось», — передаёт слова Шанаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Дрозд: Чувствуется, что публике понравилось. Очень приятно, что трибуны практически заполнены. И когда зрители на последней части начали аплодировать в такт — это зарядило ещё большей энергией. Хочется ещё больше отдавать себя.

Шанаева: Соскучились ли по атмосфере? Да мы особо и не выходили из неё. Хочется отметить, какого уровня сейчас Гран-при России. Организация стала ещё лучше. С тем же Кубком России не сравнить уже.

Дрозд: Как оценим уровень конкуренции? Завтра произвольная программа, у нас очень интересный произвольный танец, который нам очень нравится. Попробуем выложиться на максимум — мы от себя сделаем всё возможное. Главное — доставить удовольствие себе, зрителям и тренерам.

Шанаева: Личные счёты? Конечно, они есть. Завтра мы постараемся отыграться. Всё будет известно завтра, поживём — увидим.

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