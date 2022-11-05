Шанаева и Дрозд прокомментировали выступление на этапе Гран-при России

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд высказались о своём результате на этапе Гран-при России. Пара стала второй, уступив лидерство дуэту Морозов и Нарижный.
«Почему довольны? Потому что прекрасно откатались, тренерам понравилось», — передаёт слова Шанаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Дрозд: Чувствуется, что публике понравилось. Очень приятно, что трибуны практически заполнены. И когда зрители на последней части начали аплодировать в такт — это зарядило ещё большей энергией. Хочется ещё больше отдавать себя.
Шанаева: Соскучились ли по атмосфере? Да мы особо и не выходили из неё. Хочется отметить, какого уровня сейчас Гран-при России. Организация стала ещё лучше. С тем же Кубком России не сравнить уже.
Дрозд: Как оценим уровень конкуренции? Завтра произвольная программа, у нас очень интересный произвольный танец, который нам очень нравится. Попробуем выложиться на максимум — мы от себя сделаем всё возможное. Главное — доставить удовольствие себе, зрителям и тренерам.
Шанаева: Личные счёты? Конечно, они есть. Завтра мы постараемся отыграться. Всё будет известно завтра, поживём — увидим.
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