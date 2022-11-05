Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали лучшими в ритм-танце на 3-м этапе Гран-при России

В Казани танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат показали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. Их выступление судьи оценили в 81,50 баллов.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,50 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,14.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 75,33.

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 70,16.

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