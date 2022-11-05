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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали лучшими в ритм-танце на 3-м этапе Гран-при России

Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали лучшими в ритм-танце на 3-м этапе Гран-при России
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В Казани танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат показали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. Их выступление судьи оценили в 81,50 баллов.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,50 балла.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,14.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 75,33.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 70,16.

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