Нарижный – о бывшей партнёрше, Шанаевой: с расставания ни разу не переглянулись

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, высказался о том, что выступал на третьем этапе серии Гран-при России параллельно с бывшей партнёршей Елизаветой Шанаевой.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Ритм-танец
1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,50 балла.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,14.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 75,33.
«Есть ли острая конкуренция с бывшей партнёршей? Не знаю, сейчас посмотрим. Я так не могу отвечать, судить кого-то. Я не судья. Все ребята тренируются, все стараются. Переглянулись ли на шестиминутке? Нет, мы ещё ни разу с момента нашего расставания не переглянулись», — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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