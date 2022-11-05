Нарижный – о бывшей партнёрше, Шанаевой: с расставания ни разу не переглянулись

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, высказался о том, что выступал на третьем этапе серии Гран-при России параллельно с бывшей партнёршей Елизаветой Шанаевой.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,50 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,14.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 75,33.

«Есть ли острая конкуренция с бывшей партнёршей? Не знаю, сейчас посмотрим. Я так не могу отвечать, судить кого-то. Я не судья. Все ребята тренируются, все стараются. Переглянулись ли на шестиминутке? Нет, мы ещё ни разу с момента нашего расставания не переглянулись», — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.