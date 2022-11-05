Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Получше, чем в Москве». Нарижный – о прокате ритм-танца на третьем этапе Гран-при России

«Получше, чем в Москве». Нарижный – о прокате ритм-танца на третьем этапе Гран-при России
Комментарии

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, прокомментировал лидерство по итогам ритмического танца на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.

«Сейчас выступление было получше, чем в Москве. Больше успели поработать, исправить какие-то ошибки. Как всегда говорил, надо сначала всё вместе посмотреть, обсудить, и потом уже будет понятно. Потихоньку вкатываемся в программу, в сезон. Как со взаимопониманием? Всё отлично.

Как Казань? Отлично, мы здесь не первый раз. Нам безумно нравится, публика всегда очень тёплая. Прекрасно. Очень удобно, что гостиница близко с ареной. Две минутки — и ты уже здесь», — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Валиева выступит с новым посланием для зрителей. Что на этот раз скажет Камила? LIVE Валиева выступит с новым посланием для зрителей. Что на этот раз скажет Камила? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022