«Получше, чем в Москве». Нарижный – о прокате ритм-танца на третьем этапе Гран-при России

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, прокомментировал лидерство по итогам ритмического танца на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.

«Сейчас выступление было получше, чем в Москве. Больше успели поработать, исправить какие-то ошибки. Как всегда говорил, надо сначала всё вместе посмотреть, обсудить, и потом уже будет понятно. Потихоньку вкатываемся в программу, в сезон. Как со взаимопониманием? Всё отлично.

Как Казань? Отлично, мы здесь не первый раз. Нам безумно нравится, публика всегда очень тёплая. Прекрасно. Очень удобно, что гостиница близко с ареной. Две минутки — и ты уже здесь», — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.